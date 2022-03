La societat catalana de medicina familiar CAMFIC avala que en la Primària hi hagi nous perfils professionals, com els psicòlegs o nutricionistes que ha incorporat Salut, però remarca que la prioritat són més metges i infermers, així com un pla de transformació dotat amb 2.500 milions d’euros.

Així es va expressa en una entrevista amb Efe el president de CAMFIC, el doctor Antoni Sisó, en un moment de transformació de la primària després de dos anys durs de pandèmia en els quals els ambulatoris han estat la primera barrera de contenció de la covid.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha introduït nous perfils professionals per reforçar la primària: 160 psicòlegs que ja estan treballant des de l’àmbit comunitari, en un moment en el qual els problemes mentals estan disparats, i al llarg d’aquest any s’hi incorporaran també 150 dietistes.

«Nutricionistes, psicòlegs i fisioterapeutes, els volem, i més personal administratiu per treure’ns burocràcia, que en tenim molta; però no podem portar els maons per fer el balcó de la casa quan ens fallen els seus fonaments, que són metges i infermers», diu Sisó, per a qui aquest problema s’esdevé al conjunt d’Espanya, on faltarien entre 6.000 i 5.000 metges de família, que el president de CAMFIC admet que tampoc es troben fàcilment al mercat.

«Si no els tenim, la política és planificar... doncs planifiquem millor els propers exàmens MIR», perquè l’oferta de places de metge de família passi del 26% actual al 40% el 2025, la qual cosa seria un percentatge més semblat al que hi havia el 1996 (43%), ha proposat el metge de família.

Si bé el president de CAMFIC admet que no sempre es cobreixen les places, «si se’n posen més s’ompliran més», sobretot si s’acompanya a més d’un treball des de les universitats perquè la medicina de família sigui més atractiva i els estudiants l’escullin com a primera opció per al MIR.

Així, segons Antoni Sisó, «el prioritari és invertir primer en recursos humans i també que els usuaris estiguin a gust a la consulta, en un espai digne», va afegir en al·lusió a la necessitat de millorar també els ambulatoris.