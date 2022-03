En el cinquè dia d’ofensiva russa sobre Ucraïna i enmig d’una pressió internacional sense precedents sobre Moscou, les delegacions russa i ucraïnesa van començar a negociar ahir a la frontera bielorussa per intentar posar fi a una ofensiva que no avança tan ràpid com el Kremlin voldria a causa de la forta resistència ucraïnesa i que ja ha expulsat fora de les fronteres del país mig milió de persones. La delegació ucraïnesa demana un «alto-el-foc immediat» i la retirada de les tropes russes del país, però Rússia manté els seus atacs i Ucraïna segueix sota les bombes i míssils.

Després d’un primer contacte de cinc hores, les dues delegacions van tornar a les seves respectives capitals per a consultes i es tornaran a reunir. Un inici de converses que va anar acompanyada d’una crida del president d’Ucraïna, Volodomir Zelenski, als russos a deposar les armes i de la petició d’entrada immediata del seu país a la Unió Europea. «Ens dirigim a la UE en relació amb la integració d’Ucraïna sense demora a través d’un nou procediment especial», va dir dir Zelenski en un discurs per vídeo. «Estic segur que és correcte. Estic segur que és possible», va afegir. Segons l’agència Ukrinform, Zelenski, ja ha firmat el document sol·licitant formalment l’adhesió.

Zelenski també demana als Estats Units i a l’OTAN que imposin una «zona d’exclusió aèria» a Ucraïna per frenar els bombardejos russos, fet que Occident ha descartat de moment, segons va publicar ahir el mitjà estatunidenc Axios. «Ucraïna pot vèncer l’agressor. Ho estem demostrant al món. Però els nostres aliats també han de fer la seva part», va subratllar el mandatari ucraïnès. Però tant Washington com l’OTAN han descartat l’enviament de tropes i avions de combat a Ucraïna, país que no forma part de l’Aliança Atlàntica.

A petició de Kíev, el president francès, Emmanuel Macron, ha contactat amb el president rus, Vladímir Putin, qui segons l’Elisi, s’ha compromès , a suspendre els atacs contra la població ucraïnesa, els habitatges i les infraestructures civils.

Onze civils morts

Amb tot, sobre el terreny, els fets no responen a les paraules. Almenys 11 civils haurien mort durant els bombardejos russos sobre barris residencials de Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna, pròxima a la frontera russa, va anunciar el governador regional, que tem que hi hagi més morts.

Diumenge, Sinegubov va anunciar que la ciutat de 1,4 milions d’habitants del nord-est d’Ucraïna estava sota «control total» de les forces ucraïneses, hores després d’haver evitat una «incursió» russa i combats al carrer. També a Kíev, l’Exèrcit ucraïnès va afirmar haver repel·lit diversos intents d’assalt. La ciutat va ser colpejada durant la nit pel tret de míssils russos.

Després de tot el cap de setmana sota toc de queda, a la capital ucraïnesa es van formar llargues cues fora dels supermercats, on la població mostrava esgotament. Als carrers brigades de voluntaris amb llaços grocs i blaus amb els colors nacionals van aixecar barricades.

La presidència ucraïnesa va afirmar que la ciutat de Berdiansk, al mar d’Azov, està «ocupada» i l’Exèrcit rus va afirmar que té envoltada la localitat de Jerson, més a l’oest del país. Totes dues ciutats estan prop de la península de Crimea, que Rússia es va annexar el 2014 i des de la qual va llançar una de les seves forces d’invasió. El balanç del conflicte continua sent incert i Ucraïna va informar de 200 civils i desenes de militars morts des de dijous, incloent 16 nens. Per la seva part l’ONU va registrar 102 civils morts, incloent 7 nens i a 304 ferits, però va advertir que les xifres reals poden ser «considerablement» més altes.

Poc abans de la reunió entre russos i ucraïnesos, Bielorússia va confirmar que tot estava preparat per començar les negociacions.

Els responsables ucraïnesos van accedir finalment a viatjar a Bielorússia, encara que no a Minsk com havia proposat inicialment Rússia, atès que considera que el president bielorús, Alexandr Lukashenko, no és neutral en haver acollit a més de 30.000 soldats russos i equipament militar per a uns exercicis conjunts que han servit a Moscou per a creuar la davantera sud d’aquest país per a atacar a Ucraïna.

A més, Lukashenko es va declarar disposat a viatjar a Crimea, annexionada per Rússia en 2014. Va ser a Minsk on es van signar els Acords de Pau per al Donbás en 2015, pactes que per la guerra s’han quedat en lletra morta i que, en opinió de Moscou, en vuit anys no s’han implementat per part de Kíev.

Ucraïna va acceptar començar negociacions sense expectatives d’un resultat, encara que segons va dir el Govern, va aconseguir que es fessin aquestes «sense condicions», després que el Kremlin li exigís deposar abans les armes, segons la versió de Kíev.

El fiscal de la Cort Penal Internacional demana obrir una recerca per crims de guerra a Ucraïna El fiscal cap de la Cort Penal Internacional (CPI), Karim Khan, va anunciar ahir que demanarà als jutges obrir una recerca per crims de guerra i de lesa humanitat «comesos per qualsevol de les parts en tot el territori d’Ucraïna». La recerca, si s’autoritza, tractarà delictes comesos a la península de Crimea i en les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, tal com va avançar al desembre de 2020 l’antecessora de Khan, Fatou Bensouda, però el jurista britànic va afegir que les investigacions inclouran crims relacionats amb «l’expansió del conflicte en els últims dies» a Ucraïna. «Ja li he encarregat al meu equip que explori totes les oportunitats de preservació d’evidències», va informar Khan en un comunicat. Una sala de qüestions preliminars de la CPI haurà d’analitzar si dona llum verda a la recerca, encara que Khan va recordar que, si un dels 123 Estats Part de la CPI presentés una remissió, la Fiscalia podria començar les investigacions.