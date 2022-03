La Fiscalia de Barcelona ha arxivat la causa als membres de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances (ICF) en no veure delicte en els avals a una trentena d’ex alts càrrecs de la Generalitat encausats pel Tribunal de Comptes per la promoció del procés a l’estranger. La Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes va acordar ahir revocar el rebuig inicial i acceptar els avals de la Generalitat, a través de l’ICF, per afrontar la fiança de 5,4 milions d’euros imposada a 28 promotors del procés per la seva promoció a l’exterior. Segons fonts jurídiques, la Fiscalia de Barcelona ha donat carpetada a la investigació oberta al juliol de l’any passat, per una denúncia de Cs.