El Govern de Pere Aragonès va demanar ahir a l’Executiu de Pedro Sánchez que no utilitzi la guerra a Ucraïna com a pretext per postergar la nova reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya. Així ho va plantejar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu català d’ahir.

Des de les últimes setmanes del 2021, el Govern insta Sánchez a posar data a la nova reunió de la taula de diàleg -l’última va tenir lloc a mitjans de setembre passat-, que, segons la Generalitat, es va acordar celebrar a principis d’aquest any. Amb tot, el calendari polític en aquesta arrencada del 2022 -el procés electoral a Castella i Lleó, la Conferència de Presidents a La Palma prevista per divendres passat i finalment ajornada i, ara mateix, la invasió russa a Ucraïna- ha dificultat concretar la cita. Preguntada sobre si la Generalitat tem que el conflicte a Ucraïna pugui provocar un ajornament de la taula de diàleg, Plaja ha subratllat: «El Govern considera que en cap cas ha de ser un condicionant, no té res a veure. Per tant, no». El conflicte a Ucraïna va sobrevolar la roda de premsa al Palau de la Generalitat també per un altre motiu: les paraules d’ahir de l’alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, que l’independentisme interpreta que anaven dirigides a l’expresident català Carles Puigdemont. Plaja va criticar el paper de Borrell davant de la guerra a Ucraïna. «No dona la talla», va assegurar. Ho va dir després que Borrell es referís al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, com a «un líder que no s’escapa amagat en un cotxe». L’independentisme català ha interpretat aquestes paraules com una al·lusió als rumors que afirmen que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va sortir de l’Estat espanyol la tardor del 2017 amagat dins d’un vehicle. «Hi ha una guerra oberta a Europa i Josep Borrell té temps de fer bromes internes que busquen ofendre milers de catalans», va deplorar Plaja, que va afegir que les paraules de l’exministre espanyol «el qualifiquen».