El Departament de Salut de la Generalitat va comptabilitzar ahir 5.599 casos més de coronavirus a Catalunya i 42 víctimes mortals més.

Hores d’ara, la xifra total és de 26.625 des de l’inici de la pandèmia. Entre el 19 i el 25 de febrer es van comptabilitzar 109 morts, la setmana anterior se’n van declarar 191.

Entre les persones que viuen en residències hi ha hagut 179 casos confirmats per PCR o test d’antígens, 52.891 en total. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 56.450. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.768 persones, cap més les darreres 24 hores comptabilitzades.

Salut va fer públic ahir que hi havia 9 ingressats menys per covid-19 a Catalunya (1.322) i un crític menys a l’UCI (196). Els nous casos confirmats per PCR o test d’antígens elevaven el total a 2.326.910, 2.409.209 amb totes les proves.