El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va afirmar ahir que els contagis de la covid-19 baixen «més tímidament» de l’esperat, però no preveu mesures addicionals per ara: «Hem de veure si s’acaba produint un estancament en els propers dies. Tot i així, si no hi ha un increment, hem de conviure amb el virus i continuar endavant». De fet, Salut va portar ahir al Consell Interterritorial la retirada gradual de les mascaretes a les aules. «Si hi ha cert consens, aleshores hi posarem calendari», va dir en un acte a Casa Seat per fer balanç de la col·laboració entre l’empresa automobilística i el departament davant de la covid-19. El doctor Bonaventura Clotet va afegir que no veu com una «notícia negativa» l’estabilitat de contagis, tenint en compte que està «tot obert» i la capacitat d’infecció que té el virus.

El conseller va assenyalar que la baixada de contagis de la sisena onada s’ha anat «alentint» en els últims dies i que volen analitzar en profunditat si s’acaba produint o no un estancament dels indicadors. «Si les condicions canvien, haurem de fer un pas enrere, però de moment hem de conviure amb el virus», va recalcar Argimon. ] Salut vol tirar endavant la proposta de retirar la mascaretes a les aules. El conseller advoca perquè la retirada sigui gradual, començant pels més petits, i va afirmar que servirà com un «banc de proves» per aixecar la mesura en altres espais més endavant. Per altra banda, durant l’acte de valoració de la col·laboració entre Salut i Seat es va fer públic que l’empresa automobilística amb planta a Martorell ha dut a terme els darrers dos anys més de 685.000 tests de la covid-19 i ha administrat més de 113.000 vacunes, en col·laboració amb la Generalitat i la Fundació Lluita contra la Sida. Aquesta activitat s’ha fet tant entre els seus treballadors com en la població general. Segons un estudi presentat pel doctor Francesc López, economista de la salut de fundació, les vacunes administrades per Seat i el testatge fet han suposat un estalvi de prop de 20 milions d’euros per al sistema sanitari públic -concretament, 19.245.361 euros. D’altra banda, es va anunciar que Casa Seat es convertirà en un punt de vacunació fix, després que en els darrers mesos ja s’hi hagi estat administrant el vaccí de la covid-19. De fet, és el segon punt on més vacunes s’administren arreu de Catalunya, després de Fira de Barcelona, segons el Departament de Salut. Els centres d’educació especial eliminen les quarantenes En l’àmbit educatiu, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va confirmar ahir en l’acte que va tenir lloc a Casa Seat que les quarantenes dels contactes estrets no vacunats s’eliminaran també als centres d’educació especial a partir de la setmana que ve. Aquest aixecament s’emmarca en l’eliminació de les quarantenes per als no vacunats en la població general, una mesura que va acordar la Comissió de Salut Pública i que entrarà en vigor dissabte. «Hem tingut una cura especial a les escoles d’educació especial, però insisteixo que hem de conviure amb el virus i les associacions ho estaven demanant. És de rebut que ho fem [aixecar la mesura]», va afirmar el titular de Salut.