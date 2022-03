La Generalitat distribuirà gratuïtament a partir del curs 2022-2023 productes menstruals sostenibles, com copes, calces o compreses reutilitzables, a tots els instituts, i impartirà formació sobre la regla a nois i noies.

Així ho va explicar en una entrevista a Efe la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que va emmarcar la mesura en l’estratègia de drets sexuals i reproductius del Govern, que tindrà diferents línies d’actuació per aconseguir «l’equitat menstrual». «Dins la nova generació de drets feministes hi ha el de l’equitat menstrual, amb diferents implicacions d’equitat econòmica i també mediambiental», va assenyalar.

Per això, no es distribuiran compreses o tampons tradicionals d’un sol ús, sinó productes que com que es poden reutilitzar no només significaran un estalvi per a les famílies de les adolescents, sinó també un estalvi de residus per al medi ambient.

De cara a perfeccionar el sistema de distribució per al proper curs, ja s’iniciarà aquesta primavera el repartiment de 40.000 copes en un grup de centres representatius i situats per tot Catalunya. Tots els centres rebran els tres tipus de productes menstruals sostenibles -compreses reutilitzables, calces menstruals i copa menstrual- perquè «cada dona ha de poder triar el que més li convingui». Verge va afegir que «no només és una distribució de productes, sinó que va acompanyat de sessions informatives i formatives de coneixement del propi cos per a tots els alumnes».