Les taxes d’infecció i mortalitat per covid als països de renda baixa i mitjana es podrien reduir si els de renda alta els donessin entre el 46% i el 80 % de les seves vacunes, segons els càlculs d’un equip de recerca dirigit per la City University of Hong Kong.

Al treball, publicat a la revista Nature Human Behaviour, els investigadors mostren com les vacunes es distribueixen de manera desigual a escala mundial, basant-se en les dades de la plataforma del Regne Unit Our World In Data. Al febrer del 2022, més del 70% dels ciutadants de països d’ingressos alts tenien almenys una dosi de la vacuna, mentre que als països d’ingressos baixos, la xifra és d’un 10%. Integrant dades reals del transport aeri mundial amb un model epidèmic, l’equip va estimar els efectes de la vacunació contra la covid, les seves variants i el moviment de persones en el procés de transmissió en 179 països i regions. I es van plantejar dos escenaris. En el primer, els vaccins s’assignen equitativament a tots els països, independentment de la riquesa, però amb quatre criteris de priorització: nombre de població, incidència, prevalença i taxa de mortalitat. En el segon, les vacunes no es distribueixen equitativament. Els països d’ingressos alts en reben la major part, i deixen que la resta de les vacunes s’assignin als d’ingressos baixos i mitjans segons els quatre criteris citats. L’anàlisi mostra que la taxa d’infecció dels països de renda alta, amb grans reserves de vacunes, podria baixar a curt termini si hi ha una distribució desigual de vacunes. Amb tot, els països d’ingressos baixos amb un subministrament insuficient de vaccins tindrien una taxa d’infecció alta i s’enfrontarien a més risc d’aparició de variants. Com a resultat, la vacuna que van rebre als països de rendes altes pot no ser capaç de protegir contra les variants, i els infectats poden augmentar de nou. I la pandèmia mundial pot persistir.