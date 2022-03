Espanya finalment també enviarà armes de manera directa a Ucraïna. És a dir, de manera bilateral, igual que està fent la majoria de països de la UE. No es canalitzarà l’ajuda de material ofensiu només a través del fons europeu d’ajuda a la pau. El president del Govern rectifica, per tant, respecte a la posició mantinguda fins ara perquè quedi clar el «compromís» del seu Executiu amb el poble ucraïnès.

Pedro Sánchez va solemnitzar aquest gir ahir davant del Congrés, en el ple extraordinari convocat per a informar de la guerra a Ucraïna, encara que en les últimes hores en el seu cercle havia avançat aquesta possibilitat i la titular de Defensa, Margarita Robles, va obrir fet subtilment la porta en una entrevista el dimarts a La Sexta.

El cap de l’Executiu va al·legar que sempre ha entès que l’atac de Rússia no és només a Kíiv, sinó a Europa, als seus «principis i valors», i per això defensa accions «coordinades a escala europeu», i no un «sumatori» d’iniciatives de cada país, contra les quals advertia, va recordar, l’alt representant, Josep Borrell. Per això l’Executiu va donar suport a l’activació del fons europeu de suport a la pau (FEAP), dotat amb 500 milions, per al lliurament d’armament ofensiu i defensiu per part de la UE a Ucraïna, fons del qual Espanya és el quart donant (40 milions). Espanya era dels pocs països de la UE que no havia decidit l’enviament directe de material de combat per a repel·lir l’agressió russa.

La decisió del Govern ha dividit l’executiu espanyol i ha tensat el soci dels socialistes, Unides Podem.