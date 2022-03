El Tribunal Suprem ha avalat un decret de la Generalitat de 2015 que omet qualsevol referència al castellà en l’educació, perquè no «menyscaba» la seva posició com a llengua vehicular a tot Espanya, també a Catalunya, on s’ha d’assegurar el seu domini al final de l’ensenyament obligatori.

Així ho ha determinat la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Suprem en una sentència que rebutja la petició de l’Advocacia de l’Estat d’anul·lar dos articles del decret de la Generalitat del 2015 sobre ordenació dels ensenyaments a l’ESO, que ometien qualsevol referència al castellà. La sala avala els dos articles del decret perquè considera que l’omissió del castellà no suposa «la seva exclusió com a llengua vehicular» en l’ensenyament, ja que això, adverteix, «seria manifestament inconstitucional».

«El castellà és llengua vehicular de l’ensenyament a tot l’Estat i les llengües cooficials ho són també a les respectives Comunitats Autònomes, d’acord amb els seus Estatuts i normativa aplicable», subratlla el Suprem, que remarca que la llei imposa a les administracions educatives l’obligació de garantir el dret dels alumnes a rebre els ensenyaments en castellà, com a llengua oficial de l’Estat, i en les altres llengües cooficials als seus respectius territoris. Segons la sala, l’omissió del castellà no es troba tant en el decret impugnat -que tampoc al·ludeix al català-, sinó en la Llei d’Educació, que va ser avalada pel Constitucional (TC). Sosté que el decret del Govern de 2015 «haurà d’interpretar-se en el sentit que no menyscaba la posició que assignen al castellà en l’ensenyament» la Constitució, la legislació i la jurisprudència del TC, «de manera que quedi assegurat el seu domini ple al final de l’ensenyament obligatori».

El Suprem recorda que el TC va avalar el 2019 la Llei d’Ensenyament i el model d’immersió, sempre que es garanteixi també «el ple domini del castellà al final de l’ensenyament obligatori». La sala ressalta que el TC va reconèixer que l’article 35 de l’Estatut omet tota referència al castellà com a llengua docent, si bé va determinar que no podia entendre’s que el seu silenci «obeeixi a un propòsit deliberat d’exclusió» i subratlla que el TC va determinar que l’Estatut es limita a assenyalar el deure d’utilitzar el català «normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no universitari», però no «com l’única, sense impedir per tant -no podria fer-ho- igual utilització del castellà».