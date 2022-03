El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va defensar ahir al Parlament l’operació de compra de mascaretes i altre material sanitari del març del 2020 que l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) està analitzant. «Era una operació de risc, però calia assumir-lo. No ens podíem quedar sense uns elements de protecció fonamentals per als nostres professionals», va afirmar en una compareixença a la Comissió de Salut després que l’OAC fes públic que havia demanat explicacions a la Generalitat per possibles irregularitats en aquest contracte. Argimon va recordar el context «extraordinàriament incert» de l’esclat de la covid-19 i els grups de l’oposició van reconèixer la «complexitat», però van demanar no quedar-se en el cas concret i extreure’n lliçons.

L’OAC va fer públic la setmana passada que havia demanat explicacions a la Generalitat per pagar fa dos anys 35 milions d’euros per avançat a l’empresa Basic Devices SL, que s’havia presentat com a intermediària del mercat xinès. Antifrau ha detectat possibles irregularitats en aquest contracte d’emergència per un import inicial de 60 milions d’euros de l’Institut Català de la Salut (ICS), que havia rebut l’encàrrec per part del Servei Català de la Salut (CatSalut) de gestionar la compra centralitzada de material de protecció per a tots els centres assistencials de Catalunya de manera mancomunada.

Argimon, que aleshores era director gerent de l’ICS, va argumentar davant dels diputats que el «més ràpid i còmode és no assumir cap risc» però que si els responsables de Salut no haguessin tirat endavant l’operació, més tard els haurien recriminat per què Catalunya no tenia elements de protecció i altres comunitats sí que els estaven aconseguint.

El conseller va incidir que els canals de compra de material sanitari no eren els habituals, sinó que l’adquisició s’havia arribat a convertir a l’inici de la pandèmia en una «subhasta al millor postor», quan va recordar que s’arribava a decidir el rumb d’un avió carregat amb material sanitari a peu de pista. «Cada administració es buscava la vida segons el nou paradigma de compra», va defensar.