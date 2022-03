La fiscalia de delictes d’odi de Barcelona ha citat a declarar sis persones que van fer tuits contra la família de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar que va demanar més hores en castellà.

La investigació de la fiscalia es va iniciar, segons Plataforma per la Llengua, arran de denúncies de la formació ultradretana Vox, Movimiento contra la Intolerancia i Asamblea por una Escuela Bilingüe per delictes d’odi i amenaces. L’entitat de defensa del català porta la defensa jurídica d’un dels investigats per aquestes piulades a Twitter.