L’exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà presentarà un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional (TC) per l’ordre de retirada del seu escó dictada per la Junta Electoral Central (JEC) quan encara no ha estat condemnat amb una sentència ferma.

Fonts de la CUP van indicar ahir que el recurs de Pau Juvillà es presentarà en dues peces separades, una en què sol·licita mesures «cautelars» i l’altra amb «cautelaríssimes», i en ambdues se sol·licita la restitució del seu escó. Juvillà ha estat condemnat pel TSJC a sis mesos d’inhabilitació per desobediència en no haver volgut retirar uns llaços grocs de la façana de l’Ajuntament de Lleida en període electoral, i la JEC va ordenar la retirada del seu escó el febrer. L’objectiu del recurs, van explicar les mateixes fonts de la CUP, és conèixer el posicionament del TC sobre la retirada d’escons abans que hi hagi sentències fermes, ja que considera que «hi ha jurisprudència diversa» sobre aquesta qüestió. Al text dels recursos, es defensarà que la suspensió de l’acta d’un diputat ha de ser fruit «d’un acord polític i no administratiu», i s’al·legaran tres drets fonamentals presumptament vulnerats: el de participació política, el de presumpció d’innocència i el de llibertat d’expressió.