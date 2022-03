Els efectes de la guerra entre Rússia i Ucraïna, ara per ara, tenen poca incidència en la vida diària a Rússia. Així ho explica el periodista berguedà Abel Gallardo Soto, que ara viu a Moscou. Afirma que s’ha fet notar en «cosetes. Un rus em deia que al bar hi ha preus que s’han apujat el 20%», un increment que Gallardo assegura que de moment es redueix a productes puntuals. Tot plegat no suposa fins al moment un «daltabaix», afirma.

Gallardo també detalla que «hi ha joves sobretot els crítics amb Putin, que temen que la crisi bèl·lica pugui desembocar en una situació de pobresa com la de fa 30 anys, la dels anys 90 després de la caiguda de la URSS».

En el seu cas particular, el periodista berguedà explica que té una targeta de crèdit russa i una d’espanyola i que «totes dues em funcionen», malgrat el bloqueig del sistema Swift a alguns dels principals bancs del país i dels anuncis que han fet Visa i Mastercard de bloquejar els bancs russos en els seus sistemes de pagaments. Això no treu, explica, que hi hagi «temor» entre estudiants estrangers que depenen de transaccions procedents de comptes de fora de Rússia.

Per a Gallardo, on es nota més temor és en el sector empresarial, una «por», en especial en sectors que tenen una alta dependència de l’entorn internacional o del comerç amb l’exterior, com pot ser l’àmbit del programari.

Pel que fa la llibertat d’expressió i preguntat per si hi ha censura, Gallardo afirma que no. «Que jo sàpiga no». Aquest fet no treu que «hi ha mitjans que compren el discurs del Kremlin» i que a més es tracta dels mitjans més potents del país. En canvi, els «més discordants» parlen de guerra, cosa que en la seva opinió significa que «qui vol informar-se ho pot fer amb els mitjans no oficialistes». En aquest sentit, detalla que «caigui bé o malament, Putin fins ara ha donat estabilitat» a Rússia i a més, «de cara a l’exterior ha plantat cara i això es valora». Pel que fa al conflicte, també explica que en els comentaris que es poden escoltar entre russos, estiguin o no d’acord amb el Kremlin, «en general estan en contra que els ucraïnesos pateixin, però una altra cosa és que comprin el discurs d’Occident».