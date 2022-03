El sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) va assenyalar ahir que troba «diverses llacunes» en els decrets de la Fiscalia del Tribunal Suprem pels quals s’arxivaven les diligències de recerca relatives al rei emèrit Joan Carles I. En concret, veu buits «sobre la veracitat i quantificació de les complementàries de l’IRPF» presentades per l’exmonarca i sol·licita que es faci pública més informació dels decrets que han motivat l’arxiu.

En un comunicat, recollit per Europa Press, Gestha assenyala que hi ha «una diferència inexplicada de gairebé 3.000 euros en la primera regularització del 9 de desembre del 2020» per les donacions rebudes de l’empresari mexicà Allen Sanginés Krause entre 2016 i 2019. Entén que requereix més explicació i detall, i afegeix que això «sense considerar l’eventual delicte de blanqueig de capitals en rebre les transferències el que va ser ajudant de l’emèrit, el coronel Nicolás Murga».

Els tècnics d’Hisenda també posen el focus en les despeses sufragades per la fundació Zagatka a l’emèrit i a familiars i afins. Assenyalen que la Fiscalia afirma que va analitzar les despeses per l’ús d’avions privats i serveis d’allotjament «posteriors al 19 de juny de 2014». I expliquen que tenint en compte que l’abdicació «no és una causa legal que divideixi el període impositiu que es va reportar el 31 de desembre del 2014, no s’entén per què no es van analitzar les despeses des de l’1 de gener del 2014».

Lamenten així mateix que el Ministeri Públic, els dos decrets van ser signats pel fiscal cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, doni per bo «l’informe d’identificació i quantificació de contingències fiscals fet per l’ONIF de les complementàries de l’IRPF del 2014 al 2018 que el rei emèrit va presentar els dies 2 i 3 de febrer del 2021 per 3.544.906,22 euros de quota més 871.851,24 euros d’interessos de demora i recàrrecs.

Segons els seu parer, queda una interrogant més, que és que «si el pagament d’aquestes despeses de viatge i allotjament es regularitza en l’IRPF en lloc de l’Impost de Donacions, l’ONIF o la Fiscalia haurien d’informar si hi ha constància d’alguna contraprestació, perquè en cas contrari serien diverses donacions i la regularització per Renda no seria veraç, i no exoneraria els delictes fiscals del 2014 al 2018».