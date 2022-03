Catalunya va registrar fins ahir 2.424.449 casos confirmats acumulats de coronavirus –2.341.995 amb PCR o test d’antígens-, 4.936 més que en el recompte de dijous, segons informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través del seu web.

El total de morts des de l’inici de la pandèmia és de 26.658, deu més que en el recompte anterior: 16.845 en hospitals o centres sanitaris, 4.738 en residències, 1.351 en domicilis i 3.724 que no són classificables per falta d’informació.

Quant als pacients que actualment estan ingressats, hi ha 1.178 persones hospitalitzades, 92 menys que en l’últim recompte.

Un total de 174 malalts estan ingressats a les UCI de centres públics i privats, sis menys que en l’últim recompte: 132 necessiten ventilació invasiva (intubació), 15 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) i 27 suport sense intubació.

La velocitat de reproducció (Rt) es manté en 0,85 i el percentatge de positivitat dels tests d’antígens i PCR baixa al 10,35%, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és de 739,28 per cada 100.000 habitants i la mitjana d’edat dels casos confirmats és de 37,18 anys.

La taxa del risc de rebrot ha baixat: dijous es va situar en 625 i i ahir ho va fer en 606.

Vacunació

Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.483.419 persones des que va començar la campanya de vacunació, de les quals 6.292.642 ja tenen la pauta completa, i hi ha 3.242.353 immunitzats amb tercera dosi.

En percentatges, el 81,7% de la població catalana està inoculada amb almenys una dosi de la vacuna, mentre que el 78,7% ja té la pauta completa de vacunació.

Sanitat notifica 22.400 casos nous i la xifra de contagiats puja a 11.100.428

El Ministeri de Sanitat va notificar ahir 22.400 nous casos de covid. La xifra total de contagiats des de l’inici de la pandèmia puja a 11.100.428 casos. La incidència acumulada és de 463,15 casos per 100.000 habitants.

Així mateix, el departament que dirigeix Carolina Darias va reportar 174 morts per covid més, 308 en els últims set dies. Per tant, la xifra global de morts per coronavirus a Espanya se situa en les 100.413 persones.

Respecte a la campanya de vacunació, ja s’han distribuït un total de 97.990.297 dosis de les vacunes contra el covid de Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen i AstraZeneca. La xifra de dosis totals administrades puja a 92.337.963. El total de persones amb pauta completa és de 38.917.445.

En tot cas, cal tenir en compte que pel que fa a la xifra d’infectats les dades de Sanitat solen ser una mica inferiors a les reals, perquè les conselleries autonòmiques sempre disposen de dades més actualitzades.