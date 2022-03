L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va sortir ahir del jutjat «tranquil·la» i «contenta» per poder col·laborar amb la justícia, alhora que va assegurar que no l’«espanta» que hi hagi empreses que emprenguin reiterades accions legals contra el seu govern perquè, va subratllar, «hem vingut a frenar privilegis».

L’alcaldessa va atendre els mitjans a la Galeria Gòtica de l’Ajuntament per informar sobre la seva declaració al jutjat d’instrucció número 21 de Barcelona per una querella interposada per l’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, que l’acusa d’atorgar subvencions suposadament arbitràries a entitats afins a Colau. A la seva compareixença, l’alcaldessa va destacar que totes les preguntes que se li van fer eren sobre els mateixos fets que va denunciar «una altra associació fantasma», l’Associació d’Advocats per la Constitució, que la Fiscalia va arxivar l’any passat amb una argumentació «contundent» de 40 folis. «Es confirma no només que no hi ha cas sinó una altra cosa més greu, la mala fe dels querellants», perquè l’advocat és el mateix que va presentar una querella anterior que va ocultar «expressament» que els fets ja havien estat investigats per Fiscalia i que van ser arxivats.

Preguntada sobre si darrere de la denúncia hi ha l’empresa Agbar, Colau va afirmar: «No podem afirmar que darrere d’aquesta última demanda hi hagi la companyia Agbar. Sí que podem afirmar que Agbar ja ha presentat com unes quaranta actuacions legals contra aquest govern». «No només no ens espanten, sinó que, al contrari, ens reafirmen més que mai en el que hem vingut a fer a l’Ajuntament de Barcelon: defensar el bé comú, defensar els interessos de la ciutadania, frenar els privilegio i frenar l’especulació», va assegurar.

Colau va remarcar la seva aposta per «reivindicar l’orgull d’aquest govern; estem fent el que hem vingut a fer, que és defensar el bé comú i no tenir por davant qualsevol especulador o qualsevol lobby, que estava acostumat a tenir catifes vermelles i al fet que ningú li posés límits». «Després de la declaració, que crec sincerament que ha sortit bé, surto contenta perquè crec que m’he pogut explicar bé, he pogut respondre totes les qüestions que se m’han preguntat», va dir Colau, que va manifestar la seva confiança que «això es pugui resoldre amb un arxiu al més aviat possible».

Colau va mostrar la seva convicció que amb la querella també es vol «erosionar, qüestionar i deslegitimar les entitats socials» i va reivindicar els seus orígens com a activista i fundadora de la PAH.