L’ús de la màscara en interiors pot canviar a partir de la setmana vinent, ja que algunes autonomies, com Catalunya, Castella-la Manxa i Andalusia, esperen debatre la seva possible supressió a través d’una «desescalada progressiva», que comenci a les aules, a la reunió que mantindran Sanitat i les comunitats dimecres a Saragossa.

Segons va deixar entreveure aquesta setmana la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la supressió de les màscares en interiors pot ser analitzada a la reunió, convocada per abordar la nova estratègia de vigilància de salut global i també la transició cap al control de la nova covid-19.

Dies enrere, Catalunya i Andalusia ja van sol·licitar una «desescalada progressiva» de les màscares a les aules, de menys a més edat, tal com havia recomanat l’Associació Espanyola de Pediatria. El conseller de Salut, Josep Maira Argimon, va reiterar ahir que Catalunya plantejarà una retirada «gradual» de les mascaretes en interiors. La comunitat andalusa aposta per la seva retirada als escolars després de Setmana Santa.

No obstant això, hi ha comunitats que van més enllà, com Castella-la Manxa, que va assenyalar ahir que ja «ha arribat el moment de discutir» si ha de continuar sent obligatori el seu ús en interiors, encara que amb cautela i de forma «desescalada», de manera que hi hagi llocs on sí que pugui deixar de ser obligatori el seu ús i altres on «s’hagi de resistir un altre poc».

Des d’Extremadura, el conseller de Sanitat, José María Vergeles va instar a atendre els experts davant la retirada de les mascaretes en llocs tancats, mentre que la consellera de Sanitat d’Aragó, Sira Repollés, aposta per fer els següents passos «de manera moderada i consensuada».