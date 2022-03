El fiscal demana 9 anys de presó per a un violador reincident que presumptament va agredir sexualment una noia de 17 anys al juliol del 2019 al Port Olímpic de Barcelona aprofitant un permís penitenciari. L’home ja havia estat investigat per tres violacions similars, una d’elles comesa en una discoteca del Bruc, l’agost del 2012. Aquesta agressió la va cometre quan ell era menor i va ser condemnat a 4 anys i mig de reclusió i a quatre més de llibertat vigilada.

Pel que fa als fets jutjats ahir, fonts judicials van explicar que l’acusat gaudia d’un permís penitenciari quan va presumptament va cometre la nova violació, el 5 de juliol de 2019. La víctima estava amb unes amigues en un local al Port Olímpic i va sortir a l’exterior perquè li havien robat el mòbil. Llavors, el processat li hauria demanat que l’acompanyés per mostrar-li la persona que tenia el mòbil, però la va portar a un lloc apartat on la «va copejar fortament al cap», fent que caigués «atordida» a terra. Llavors «la va obligar» a fer-li una fel·lació, mentre l’agafava «amb força del coll» perquè no cridés, malgrat que ella va intentar deslliurar-se’n. La víctima va relatar que l’acusat la va forçar sexualment de manera «violenta» i va subratllar que, després de l’agressió, «va sortir atordida del lloc, amb cops i ferides per la violència de l’home i amb el xoc de saber que havia estat violada».