Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir sis bagencs encausats pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera en el marc de les protestes contra la sentència del procés el 2019. Les sis detencions es van fer a primera hora del matí i els arrestats van ser traslladats a Figueres durant el mateix matí, encara que no van passar a disposició judicial fins a la tarda. Això va fer que les detencions s’allarguessin fins al vespre, segons va explicar la Plataforma Bages pels Drets Civils, que els dona suport. Els sis detinguts es van acollir al seu dret a no declarar.

Ahir al vespre la plaça de Sant Domènec va acollir una nombrosa concentració de suport als detinguts. Allà, Bages pels Drets Civils va assegurar que se’ls havia detingut pel «sol fet de ser independentistes» i haver-se manifestat per «consolidar una república que ens havíem dit que teníem». També van acusar els Mossos d’Esquadra «d’amargar-se» actuant com a policia judicial i van demanar-los que «facin objecció de consciència o no seran mai més la nostra policia». La concentració de suport va acabar amb un fort aplaudiment dedicat als encausats, que tot just llavors estaven sortint dels jutjats de Figueres, i amb el cant dels Segadors. Com els detinguts ahir on va ser poder ser presents a l’acte de suport perquè no van recuperar la llibertat fins al vespre, Bages pels Drets Civils va anunciar que es portaran noves accions de suport, tot i que no les va concretar.

Entre els sis bagencs detinguts ahir hi havia el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé i la militant i exregidora de la CUP a Navarcles Ylènia Morros.

En un vídeo fet públic després de la detenció, Trapé, va explicar que l’havien detingut per «negar-se a participar en un procés repressiu». Trapé va considerar «vergonyós» que la causa no s’hagi arxivat i que continuï aquest «atac a la llibertat d’expressió i manifestació». «Desobeir és la meva opció per dir prou a la repressió», va dir el regidor. També en un vídeo, Ylènia Morros va assegurar que «m’han detingut com a militant de base però també com a anterior regidora de govern i per tant com a càrrec electe» i es va mostrar convençuda que si el tall no s’hagués fet en el marc de la lluita independentista no hi hauria hagut cap procés judicial.

El jutge d’instrucció 4 de Figueres va ordenar, aquest dimarts, les detencions d’un total de 12 encausats d’arreu de Catalunya que havien estat citats en almenys cinc ocasions però que no havien comparegut. Ahir, a part dels sis bagencs també es va detenir un veí de Valls i el dia abans, dijous, es van fer un total de quatre detencions, entre elles la d’u n veí de Ger, a la Cerdanya. En la macrocausa pel tall de l’AP-7 a la frontera hi ha uns 200 encausats, entre els quals 16 bagencs.