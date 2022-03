El jutge que investiga les càrregues de l’1-O a Barcelona ha acordat citar com imputats a onze agents més de la Policia Nacional en ser identificats en vídeos donant cops de puny, puntades, empentes i cops de porra suposadament de forma desproporcionada a diversos votants a la capital catalana. Així ho ha decidit el titular del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona en un acte en què resol la petició de les acusacions populars, entre elles Òmnium Cultural i Iridia, que van sol·licitar la imputació d’una quarantena de policies -alguns d’ells ja investigats en la causa-, als quals van identificar en imatges intervenint en 16 punts de votació de Barcelona.

El jutge, que manté imputats mig centenar de policies en la causa per les càrregues de l’1-O, ha acceptat citar com a investigats onze dels agents proposats per les acusacions populars en el seu últim escrit, tot i que ha rebutjat els altres casos, al no apreciar relació amb els fets denunciats. Entre els agents que ara han estat imputats -i que hauran de comparèixer en una data encara per determinar- n’hi ha un que va intervenir a l’escola Mediterrània, on, segons les imatges, va picar amb la seva porra una persona que acabava de caure al terra. Per l’actuació a l’escola Pau Claris, el jutge cita a un policia que apareix a les imatges propinant una «clara puntada de forma intencionada», al pit o estómac a una persona tombada al terra, segons el jutge, i s’amplia la imputació d’un altre policia que ja estava investigat, ara per participar en el «llançament escales avall» de dos votants en aquell centre. A més, per la intervenció al centre Pau Claris el jutge ha citat un altre policia per participar en l’empenta per les escales a dos votants i a un quart agent per una altra suposada actuació desproporcionada, entre d’altres.