La ministra de Justícia, Pilar Llop, va assenyalar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que avui dia no es donen les majories suficients en el Congrés dels Diputats per abordar una reforma de la Constitució que afecti la inviolabilitat de la figura del rei. La ministra no va valorar els dos decrets emesos aquesta setmana per la Fiscalia del Suprem relatius a les diligències de recerca que se seguien sobre la fortuna del rei emèrit i que suposen l’arxiu de les perquisicions. Llop va apuntar que des de l’Executiu respecten «les recerques i les opinions abocades per la Fiscalia General de l’Estat» en el seu informe, igual que ocorreria amb qualsevol altra recerca que realitzi el Ministeri Públic «dins de la seva pròpia autonomia i independència». Així, va asseverar que són -per al Govern- persones que creuen i compleixen amb la Constitució, i respecten la independència del sistema judicial. Sobre les declaracions del candidat a presidir el PP Alberto Núñez Feijóo en les quals s’apreciava una possibilitat de canvi de postura en els populars sobre la renovació del CGPJ, Llop va indicar que s’obre un nou escenari i que si el líder gallec parla de sentit d’estat i el PP és un partit d’Estat, espera que «ho demostri amb una primera acció» que és la de renovar l’òrgan de govern dels jutges.