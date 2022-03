La Fundació del Convent de Santa Clara ha iniciat aquesta setmana una recerca per terra, mar i aire de pisos cedits per la ciutadania i de possibles espais a Manresa on es puguin acollir les famílies que aniran arribant a la ciutat procedents d’Ucraïna fugint de la guerra. Un dels equipaments amb els quals va intentar contactar tant divendres com ahir va ser l’alberg del Carme, un equipament públic de la Generalitat. Sense èxit. Resulta que el cap de setmana està tancat i que, per tant, ningú no respon al telèfon, ni que sigui per a una urgència.

La fundació que dirigeix sor Lucía Caram va contactar amb instal·lacions hoteleres de Manresa per saber si hi hauria la possibilitat que els cedissin temporalment alguna habitació –o cabana, en el cas de l’Oller del Mas– per acollir les famílies que han d’anar arribant a la capital del Bages que han decidit deixar el seu país. La resposta va ser negativa en tots els casos.

Contacte amb els jesuïtes

També es van posar en contacte amb la Companyia de Jesús per saber si hi hauria la possibilitat de portar aquestes famílies al Casal Lluís Espinal del santuari de la Cova, però, per part dels jesuïtes, els van comunicar que estan plenes totes les habitacions. Després de les 32 que va afegir el 2018 a les 137 que ja tenia, n’hi ha 169 en total.

Una altra porta on van anar a trucar va ser a la de l’alberg del Carme, un equipament ideal per a casos com aquest, oimés tenint en compte que els darrers anys ha anat a la baixa quant a les pernoctacions.

Van trucar repetides vegades al telèfon de les instal·lacions però no va contestar ningú. Només una veu enregistrada que els deia que en aquell moment no els podien atendre i que deixessin un missatge. Aquesta veu no informa dels horaris ni tampoc ofereix una alternativa a la qual poder-se adreçar en el cas d’una necessitat imperiosa.

La persona que va fer aquesta recerca hi va anar finalment ahir al matí i tampoc no en va treure l’aigua clara. L’alberg estava tancat però no hi havia cap cartell informatiu. A Xanascat, la xarxa jove d’albergs de Catalunya de la Generalitat, de la qual depèn l’alberg manresà, on també va trucar, tampoc no va contestar ningú.

Finalment, va rebre la informació que necessitava. L’alberg tanca divendres i no torna a obrir fins dilluns. Aquesta persona lamentava la situació. «Tot i que tenim famílies que s’han ofert per acollir les persones que arribaran, si arriba una família amb sis membres és complicat i no sé si es voldran separar per repartir-se en cases diferents. L’ideal és l’alberg. I si ho ha de coordinar Creu Roja, que ho faci. En situacions com aquesta seria important poder-hi comptar».