Els barcelonins han recuperat en els últims mesos part del poder adquisitiu que havien perdut a causa de la pandèmia, segons l’informe de la Renda Disponible de les Llars fet per l’Ajuntament. De fet, en l’últim trimestre del 2021 la renda disponible va augmentar el 0,4% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. No obstant, les llars de Barcelona disposen actualment del 7% menys de recursos que els que tenien el 2019. A partir d’ara, el consistori publicarà cada tres mesos aquest nou índex de renda disponible per fer un «millor» seguiment dels recursos de què disposa la ciutadania.

L’Ajuntament de Barcelona considera que la capacitat adquisitiva de la població és un dels millors indicadors que té per fer un seguiment de la qualitat de vida de la ciutadania. Per això ha decidit convertir l’índex que pensa que millor la descriu, la Renda Disponible de les Llars, en trimestral en comptes d’anual. La publicació d’aquest índex, a càrrec de l’Oficina Municipal de Dades, anirà acompanyada d’un informe que valorarà la situació econòmica de les llars de la ciutat. El primer d’aquests informes s’ha publicat aquest diumenge i analitza les dades de l’últim trimestre del 2021. Reflecteix que la ciutat de Barcelona ha recuperat poder adquisitiu en els darrers mesos però que encara és el 7% per sota del nivell que presentava el 2019. L’informe també s’atura a analitzar l’evolució de la renda dels ciutadans durant els altres trimestres de la pandèmia. Les dades mostren com la pèrdua de salaris i d’altres ingressos procedents del treball en començar la pandèmia es va veure en part compensada per les prestacions socials. Els salaris van caure el 13% però les prestacions de l’administració van créixer el 24%. Així, les dades mostren que la Renda Primària, aquella que només comptabilitza els ingressos percebuts del treball en una llar, va caure el 20%; però la renda disponible, que incorpora les ajudes econòmiques de l’estat, va caure el 14%.