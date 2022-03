El Departament de Salut ha declarat 10 crítics menys a l’UCI (163) i 5 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.130). En paral·lel, els nous casos confirmats per PCR o TA són 1.343, amb un total de 2.347.415 casos des de l’inici de la pandèmia. L’Rt puja dues centèsimes a 0,88, mentre que el risc de rebrot es manté a 596. Salut no ha registrat cap mort més en les darreres hores i la xifra continua en 26.660 defuncions en tota la pandèmia. El 10,78% de les proves ha donat positiu durant l’última setmana.

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 165.670 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 62 més. La xifra s’eleva a 171.188 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.701 persones en aquesta regió, cap més ara. El risc de rebrot és de 619, 13 punts més que fa 24 hores, i la taxa de reproducció puja a 0,91, tres centèsimes més. La incidència a set dies és de 320 i el 9,88% de les proves que es fan donen positiu.