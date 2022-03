Regió7 va informar ahir que, entre les persones que han anat a la frontera de Polònia amb Ucraïna per recollir refugiats, hi ha un grup de Manresa que hi va viatjar dijous amb dues furgonetes. Es tracta de Bernat Bernabeu, pare i fill. Ahir, el segon va informar a aquest diari que ja havia començat el camí de tornada cap a Manresa, amb la previsió d’arribar-hi dilluns a la nit. Amb ell i Ron Hely, l’amic amb el qual va, viatgen una mare i dues filles que fugen de la guerra a Ucraïna i que van a Madrid perquè hi tenen familiars.

El seu pare, amb la seva parella, Íngrid Espinach, encara era ahir a Polònia esperant la família que portaran a Manresa, que havia de fer el viatge fins allà des de Rússia i encara no havia arribat on són ells, a la ciutat de Medyka. En el viatge d’anada van aprofitar per portar el material que van aplegar per donar a les persones que estan deixant Ucraïna a causa de la guerra. Hi havia des de 100 quilos de roba per a la canalla, 150 ninots de peluix i 8 sacs de dormir.