La darrera convocatòria normal de la Transéquia, el 2020, va atreure 4.747 participants. Després de l’edició de recurs de l’any passat, el popular recorregut va tornar ahir a la seminormalitat. Va ser sense bicicletes i amb la meteorologia en contra. En total, va aplegar 2.339 persones, de les quals van començar 1.051 a Balsareny; 723 a Sallent, i 565 a Santa Anna (Santpedor). Hi va haver 94 participants a la Minitranséquia i uns 270 voluntaris.

Quant a la procedència dels caminadors i corredors, aquesta 38a edició en va tenir un 42% de Manresa, un 26% de la resta de la comarca del Bages i un 28% de fora, uns percentatges similars a altres anys. Sobretot, la van fer caminant. De cara a l’any vinent, els organitzadors des de l’any 2014, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, van anunciar que es podrà tornar a fer en bicicleta.

El parc de l’Agulla, punt d’arribada, va ser un formiguer constant de gent, sobretot a mesura que es va acostar la 1 del migdia. A l’aparcament de fora, on ja han començat les obres per millorar-ne el deficient estat que arrossega de fa anys, set autocars aparcats en filera s’havien encarregat de traslladar la gent als diferents punts de sortida en trams horaris repartits.

Les cares dels que havien fet el recorregut eren de satisfacció. Hi havia moltes ganes de fer-se fotos. El showman Pep Callau es va encarregar de retransmetre l’arribada dels caminadors i corredors amb el seu humor sorneguer habitual. I la Fundació Ampans els va lliurar una galeta com a obsequi.

A l’hora de fer balanç, Laia Muns Serra, directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i coordinadora de la Transéquia, va manifestar que «estem contents perquè, malgrat que hi havia tots els condicionants per la covid i tot i el temps, que no ens ha acompanyat i ha fet que en el darrer moment potser no hi ha hagut més inscripcions, la participació ha estat molt bona». Va destacar el civisme de la gent, tenint en compte que no es van posar contenidors per a la brossa i que es va demanar a tothom que s’endugués les deixalles. «El recorregut ha quedat molt net», va afirmar.

Un vaticini optimista

Josep Alabern Valentí, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, va posar en relleu el risc que havia suposat haver de preveure com podia ser aquesta activitat en la situació de provisionalitat actual a causa de la pandèmia. Va vaticinar per a l’any vinent una Transéquia normal que doblarà el nombre de participants.

Antoni Massegú Calveras, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, va destacar la presència del 28% de gent de fora del Bages, i l’alcalde Marc Aloy, que va fer el trajecte corrent des de Balsareny a primera hora en 2 hores i 4 minuts, i que al parc de l’Agulla va coincidir amb Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, que la va fer caminant des del seu municipi, va celebrar que s’hagi pogut recuperar la que va definir com una proposta «única perquè recorre el que és un patrimoni cultural de primera magnitud que ens aporta l’aigua a la ciutat i, ara, a molts municipis de la comarca, des del segle XIV». Sebastià Catllà i Calvet, president del patronat de la Fundació Ampans, va agrair que l’euro solidari de la inscripció es destini enguany a aquesta entitat.