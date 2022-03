La Fiscalia demana un any i nou mesos de presó per a tres homes per assetjar una votant de l’1-O que va denunciar als mitjans que havia estat agredida per un policia nacional, a través d’un grup de WhatsApp en què la van introduir sense el seu consentiment per insultar-la i vexar-la.

A l’Audiència de Barcelona es va iniciar ahir el judici contra aquests tres processats, als qui la Fiscalia acusa d’un delicte contra els drets fonamentals, i contra un quart home, al qui atribueix amenaces lleus per un sms que va enviar a la víctima insultant-la. El xat del qual formaven part els acusats no va ser l’únic en què l’activista, Marta Torrecillas, va rebre insults i amenaces després de denunciar als mitjans de comunicació que un policia nacional li havia fracturat els dits de la mà -finalment les lesions acreditades van ser una capsulitis- i li havia tocat els pits en les càrregues en l’institut Pau Claris de Barcelona.