Ucraïna va qualificar ahir d’«inacceptable» la intenció de Rússia d’obrir corredors humanitaris a les ciutats de Kíiv, Khàrkiv, Sumi i Mariúpol però amb la condició que aquestes rutes es dirigeixin a territori rus. «En dues ocasions els russos van bloquejar l’obertura dels corredors humanitaris bombardejant la ruta dels combois», va escriure al seu compte de Telegram la vice primera ministra, Iryna Vereshchuk. «Ara que poden obrir els corredors, volen que els civils se’n vagin a territori rus, la qual cosa és absurd, cínic i inacceptable», va afegir, abans de demanar als seus ciutadans que atenguin únicament la informació que publiquin les autoritats d’Ucraïna a través dels canals oficials.

Segons les forces armades russes, s’obrirà un corredor des de Kíiv que passarà per les ciutats de Gostomel, arribarà fins a Txernòbil i la localitat bielorussa de Gden, a Hòmel, també a Bielorússia, per al posterior lliurament dels desplaçats per via aèria a la Federació Russa. Des de Mariúpol la sortida es realitzarà per dues vies: la primera ruta és des de Mariúpol fins a Rostov del Don, ja a Rússia, i després per transport aeri, ferroviari i per carretera seguir a destins seleccionats o punts d’allotjament temporal. La segona aniria des de Mariúpol fins a Mangush, a la conca del Donetsk.

La ruta de Khàrkiv arribaria fins a Belgorod, ja la Federació Russa, fins a arribar als refugiats per transport aeri, ferroviari i per carretera a destins seleccionats o punts d’allotjament temporal; mentre que des de Sumi sortirien dues rutes: la primera fins a Belgorod (Rússia) i la segona fins a la localitat ucraïnesa de Poltava.

La part russa ja ha informat els organismes especialitzats de l’ONU, de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) que està obrint aquests corredors humanitaris a Ucraïna, segons va informar ahir el centre de Coordinació per a la Resposta Humanitària Interinstitucional. «Aquesta informació ha estat posada en coneixement de les agències especialitzades de l’ONU, l’OSCE, el CICR i altres organitzacions internacionals a través de tots els recursos d’informació disponibles, inclosos els mitjans de comunicació», va dir el centre.

Nova ronda de contactes

Les delegacions ucraïnesa i russa van culminar ahir la tercera ronda de contactes per intentar aconseguir un acord que rebaixi el conflicte, i en la qual es van aconseguir «petits avanços» logístics sobre els corredors humanitaris. «La tercera ronda de converses ha acabat. Hi ha petits avanços positius en la millora de la logística dels corredors humanitaris», va assenyalar en el seu perfil de Twitter el cap de l’Oficina de Presidència d’Ucraïna, Mikhaïl Podoliak. El negociador enviat per Kíiv va apuntar que «es faran canvis» respecte als corredors humanitaris; amb tot, pel fet que «no hi ha resultat que millori significativament la situació», totes dues parts «continuaran les consultes». Així mateix, Podoliak va indicar que en la reunió també es van tractar aspectes relacionats amb l’«alto el foc» i les «garanties de seguretat».

Per la seva banda, el negociador enviat per Rússia, Vladímir Medinski, va traslladar la seva disconformitat amb els resultats de la negociació, perquè considera que les expectatives russes «no s’han fet realitat». Segons Medinski, Rússia va anar a la reunió amb «un gran conjunt de documents escrits», i que esperaven que en aquesta trobada fos possible signar «almenys un protocol dels punts que en principi s’havien acordat». Amb tot, va lamentar que «la part ucraïnesa s’ha emportat els documents per estudiar-los», i no es va poder signar res. «Esperem que el proper cop puguem fer passos més significatius. Les negociacions continuaran», va assenyalar Medinski, que espera que els corredors humanitaris puguin instal·lar-se definitivament avui, segons recull l’agència russa TASS. «Avui hem discutit durant molta estona el problema dels corredors humanitaris que vam acordar en l’última reunió, que no va funcionar en absolut perquè les Forces Armades ucraïneses al terreny no van complir les ordres del seu comando i Administració»

La trobada va tenir lloc a Bielorússia a porta tancada i va durar més de tres hores, i segons apuntava Interfax, en va sorgir el suposat compromís comú d’obrir corredors humanitaris per permetre l’evacuació de civils i l’arribada d’ajuda a zones en risc.