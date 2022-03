El propòsit de l’expresident català Carles Puigdemont de reimpulsar el procés independentista des del Consell per la República, sense «dependre» dels partits, ha estat rebut de manera molt dispar a les files d’ERC i JxCat.

Dissabte, en la reelecció com a president del Consell per la República, Puigdemont va assegurar que aquest espai parainstitucional «ha de prendre la iniciativa» sense esperar a un consens entre partits, «incapaços» d’acordar una estratègia cap a la independència. Els plans de Puigdemont no han estat acollits precisament amb entusiasme a ERC, la portaveu de la qual, Marta Vilalta, va lamentar ahir que «no s’hagi reformulat» el Consell per la República, un organisme que veu «útil» per internacionalitzar el conflicte català, però no per convertir-se en «espai paral·lel» al Govern i al Parlament.

De manera molt diferent es va expressar la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, que sí dona suport a la idea de Puigdemont: «El Consell per la República és l’organisme que ha de liderar l’estratègia per continuar el camí cap a la independència». «És una realitat que els partits polítics a Catalunya hem estat incapaços de consensuar una estratègia conjunta», va constatar Artadi, que ahir es va acomiadar com a portaveu de JxCat per centrar-se en el seu paper d’alcaldable per Barcelona. Per a Artadi, «és molt important que el Consell per la República comenci a marcar aquest full de ruta al marge dels partits polítics», que després es poden anar «sumant». Conscient dels recels que l’espai desperta a ERC i la CUP, Artadi -que deixa pas a Josep Rius com a portaveu de JxCat- va fer una crida als partits independentistes a «unir-se» al Consell per la República, que «està fora del marc legal espanyol i de les tuteles» que poden tenir les institucions autonòmiques.

El 2018, JxCat i ERC van acordar crear l’espai, concebut com a embrió d’una arquitectura institucional paral·lela a l’autonòmica, que havia de liderar Puigdemont des de Bèlgica. En la pràctica, el Consell ha funcionat com a plataforma sense amb prou feines activitat, sense competències efectives i controlat per perfils de l’òrbita de JxCat, de manera que ERC i la CUP han marcat distàncies. L’any passat, en les negociacions per investir Pere Aragonès, ERC va insistir en la necessitat de «reformular» el Consell per suprimir el seu biaix favorable a JxCat. Amb tot, Vilalta constata que «no hi ha hagut una reformulació» com a ERC li hauria agradat.