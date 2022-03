La Fiscalia del Tribunal Suprem veu indicis no només d’un delicte de prevaricació sinó també de malversació de cabals públics en l’actuació del diputat del PP Alberto Casero quan era alcalde de Trujillo (Càceres), respecte de cinc contractes de l’Ajuntament que sumen al voltant de 100.000 euros. Casero és el diputat que va salvar, per error, la reforma laboral de Pedro Sánchez.

El Ministeri Públic ha remès un escrit al Suprem, avançat per El Español, en què demana que obri causa contra Casero pels delictes de prevaricació i de malversació de cabals públics després de l’exposició raonada que va elevar a l’alt tribunal el Jutjat número 2 de Trujillo, en el qual demanava que se li prendrà declaració com investigat. Aquesta recerca, iniciada el novembre, es va elevar al Suprem per la seva condició d’aforat, en ser diputat en el Congrés, i en considerar «que podria existir indiciària responsabilitat penal». Serà el TS el que hagi de dilucidar ara si Casero, com a alcalde de Trujillo (2011-2019), va adjudicar fins a cinc contractes a dit, sense expedients i saltant-se la Llei de contractes públics, contractes que van acabar judicialitzats pels impagaments del consistori, com relata l’escrit de la jutgessa, al qual dona suport la fiscalia del Suprem.