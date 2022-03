El Departament d’Acció Exterior del Govern obrirà al llarg d’aquest 2022 sis noves delegacions al Japó, Corea del Sud, el Senegal, Sud-àfrica, el Brasil i Andorra, a més de tres noves oficines al Quebec (Canadà), Ljubljana (Eslovènia) i Dublín (Irlanda), amb les quals pretén tenir una veu a l’exterior «sense tuteles».

Ho va anunciar la consellera d’Acció Exterior del Govern, Victòria Alsina, en un acte al Palau de Pedralbes, en el que va ser el primer acte a l’edifici des que l’executiu català n’és el propietari. A l’acte va assistir la plana major de JxCat al Parlament, així com tots els delegats del Govern a l’exterior, alts càrrecs de la conselleria, onze cònsols i va comptar també amb la intervenció del secretari d’Exteriors, Gerard Figueras.

Segons la consellera, el Govern busca tenir una «veu pròpia a l’exterior sense tuteles ni intermediaris», i el desplegament de les noves delegacions suposa «un abans i un després» en l’acció exterior de l’executiu català. Així, es passarà de tenir 14 delegacions a 20; de 2 a 5 oficines i dos enviats especials, per la qual cosa la cobertura geogràfica a l’exterior passarà de 44 a 63 països, segons la consellera. Entre les novetats anunciades per Alsina hi ha la figura de l’enviat especial, a Polònia i Escòcia: «un dels epicentres polítics i econòmics», en cas d’Escòcia, i que permetrà donar suport als refugiats ucraïnesos en el cas de Polònia.

A l’inici de l’acte, Alsina es va referir a la situació a Ucraïna, ha titllat la invasió russa «d’injustificable» i va anunciar que el Govern ha iniciat els tràmits per donar ajuda econòmica als refugiats a través d’ACNUR. «Per a les nacions com Catalunya, fer acció exterior és com respirar o com el batec del cor per a les persones: imprescindible per a la vida», va indicar Alsina en el seu discurs.