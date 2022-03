L’oficina de l’ONU per als Drets Humans ja té registrats més de 400 civils morts des que Rússia va iniciar la invasió d’Ucraïna el passat 24 de febrer, una estimació de víctimes que la pròpia organització assumeix que serà «considerablement major», donades les dificultats per verificar les informacions que arriben des de terreny. L’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans va informar ahir de 1.207 víctimes civils, de les quals 406 són morts. D’aquestes morts, almenys 27 corresponen a menors d’edat, mentre que entre els ferits hi ha més de 40 nens. Les regions de Donetsk i Lugansk, a l’est d’Ucraïna, acumulen gairebé la meitat de les víctimes, amb 93 morts i 435 ferits en total, segons l’ONU, que atribueix la major part dels danys personals a l’ús d’armament i operacions susceptible d’afectar de manera indiscriminada a àmplies zones. Les autoritats ucraïneses elaboren també el seu propi balanç de víctimes civils i estimen en més de 2.000 els morts.