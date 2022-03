Mentre sor Lucía Caram es desesperava, ahir, amb les esperes per creuar la frontera d’Hongria de tornada cap a Manresa amb sis persones d’Ucraïna a la furgoneta amb que viatja, a Manresa dos voluntaris i una treballadora social de la Fundació del Convent de Santa Clara, que presideix la monja, van començar a fer entrevistes presencials i telefòniques a famílies de la ciutat que volen acollir a ciutadans ucraïnesos, ja sigui aportant una habitació, un pis o bé compartint habitatge. D’ençà que Caram va fer la crida els han arribat més d’una trentena d’oferiments.

Al local Flor de Blat de la fundació, a la carretera de Vic 181, al marge de prendre nota a les famílies que volen acollir, també es fa un altre servei. El voluntari José Antonio González, que va treballar 40 anys a la Joviat, es cuida del tema de la formació dels infants d’Ucraïna que arribin a la ciutat. S’informa del curs que estaven fent abans que la guerra els obligués a deixar el seu país i fa una fotocòpia del seu passaport de cara a l’escolarització.

Per «parar el cop», l’escola Joviat de Manresa, tal com va explicar ahir el seu director general, Jordi Vilaseca, s’ha posat a la seva disposició per acollir-los, que puguin anar al menjador i, «amb els protocols previstos per l’administració», escolaritzar-se.

Ahir, pel local de la fundació hi van passar dos germans, Polina i Alla Ponomarova i Dennys, la filla d’un d’ells, de 10 anys. Van arribar amb cotxe a Manresa el cap de setmana procedents de Kíiv perquè a la capital del Bages hi tenen coneguts. González els va atendre amb l’ajuda d’una traductora. A banda d’aquesta tasca, també és el responsable de fer classes de català i castellà a famílies que viuen en els pisos de la fundació cedits per particulars, on hi ha persones sense recursos. De castellà en fa dos dies a la setmana hora i mitja. Hi té 15 alumnes marroquins i ucraïnesos.

Gabriel Prat, president de la fundació, explicava que, fins ara, han acollit una família al convent de Santa Clara; un matrimoni amb un infant que són parents d’una família ja acollida en un pis de la fundació, i hi ha les sis persones que viatgen amb sor Lucía cap a Manresa, on tenen coneguts que també mantenen relació amb la fundació solidària.

Trucades de Lleida i de l’Aragó

Feta la crida per aconseguir pisos, el que es fa ara és una entrevista a les persones que s’han ofert per acollir per saber què ofereixen i la seva disponibilitat, de manera «que tinguem un llistat per quan comencin a arribar ucraïnesos». Prat comentava ahir que fins els havien trucat de ciutats com Lleida per saber com poden ajudar. González va rebre la trucada d’un alcalde d’Aragó amb aquest mateix objectiu, però entenen que en aquest tema és important la proximitat. L’atenció al local és de dilluns a divendres, matí i tarda. També s’hi pot contactar per correu a info@fundaciodelconventdesantaclara.org. Prat afegia que a l’hora de tramitar la part burocràtica de l’estada d’aquestes persones «agrairem la col·laboració de qui ens pugui ajudar».

Sor Lucía ja està tornant de Romania amb dues famílies ucraïneses La monja va criticar ahir durament les cues a la frontera amb Hongria, on van estar quatre hores Avui és previst que arribi a Manresa procedent de Romania sor Lucía Caram, que va marxar divendres amb una furgoneta i un voluntari de la Fundació del Convent de Santa Clara, el José Luis, per alternar-se en la conducció. Amb ella hi van sis persones d’Ucraïna: Olena Rozhova (37 anys), el seu fill Nikita (12); Irina Antonenko (39 anys ), els seus fills Illia (13) i Alexandra (14) i Alessa (39) anys. Ahir Caram va lamentar a través de les xarxes l’espera per creuar la frontera a Hongria, on van estar quatre hores fent cua abans no els van deixar passar.