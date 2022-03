Petroli i gas han embogit davant el temor a un embargament del petroli rus per part dels Estats Units. El preu del petroli, segons el barril Brent, de referència a Europa, va rondar ahir els 140 euros per barril a l’inici de la sessió, molt a prop del rècord del 2008 de 147 euros; mentre que el gas, segons el TTF holandès, es va disparar més d’un 60%, fins als 322 euros per megawatt hora.

Aquest encariment de preus es palpa a les gasolineres. A Manresa, ahir n’hi ha set que venien la gasolina 95 per sobre d’1,779 euros el litre i una, d’elles, a 1,849. Segons la taula que actualitza diàriament el Ministeri per a la Transformació Ecològica i el Repte Demogràfic, el preu més baix de la gasolina 95 a la capital del Bages era l’1,515 que oferia la gasolinera BonÀrea del polígon dels Dolors. Per contra, l’establiment Repsol de la carretera de Vic (Pujada Roja, marge esquerra) era qui el tenia a un preu més car, als esmentats 1,849. El dièsel tampoc s’escapa d’aquesta escalada. En quatre establiments de Manresa ahir anava per sobre de l’1,700. Eren BP Oil (1,719), BP Bufalvent (1,719), Repsol de la carretera de Vic (marge dret, a 1,799) i Repsol de la carretera de Vic (marge esquerre, a 1,849), sempre segons el Ministeri. El lloc que oferia el Gasoil A més barat era l’Avia del carrer Agustí Coll, a 1,439.

Des que va començar el conflicte a Ucraïna, el preu de la gasolina ha passat de mitjana a l’Estat dels 1,589 euros per litre del 23 de febrer als 1,698 euros d’aquest diumenge. En el cas del dièsel, ha passat dels 1,179 euros als 1,608 en el mateix període. Per la seva banda, el mercat elèctric s’ha trencat completament i ahir va marcar un nou rècord, pujant fins als 442 euros per megawatt hora.