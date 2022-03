Hi ha 43 treballadors del Parlament que cobren més diners per triennis que pel seu sou base, que no inclou els complements, i que com a mínim és de 1.463 euros. Són dades facilitades pel Parlament en resposta a una petició d’informació pública de l’ACN. Per tant, són posteriors a la reforma que va entrar en vigor l’1 de novembre sobre la manera de calcular els triennis. Amb la modificació es manté que cada trienni suposa un increment del 5%. Però ara es calcula segons la categoria que es tenia en cada moment i no sobre el sou actual, com es feia fins a l’octubre. L’any 2021 el Parlament ha destinat 4,4 milions d’euros a pagar els triennis dels seus 324 treballadors, el 23% del total destinats als sous. Segons les dades del Parlament, el treballador que té més triennis n’acumula 14. A l’octubre, la cambra catalana va destinar 318.040 euros per pagar l’antiguitat dels seus treballadors, el 21,9% del total.