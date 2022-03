Ucraïna va advertir ahir que Rússia planeja atacs aeris amb míssils i bombes sobre les principals ciutats del país i la infraestructura industrial, mentre arriben els primers voluntaris internacionals per ajudar les forces ucraïneses a repel·lir l’ofensiva militar russa.

«Els ocupants planegen activar l’aviació amb la finalitat d’executar atacs amb míssils en les principals ciutats i en la infraestructura industrial», assenyala l’últim part del Comandament General de les Forces Armades ucraïneses en Facebook. D’acord amb aquesta font, per complir amb aquest objectiu Rússia ha «desplegat unitats d’aviació dels districtes militars Central i Oriental al territori de Bielorússia».

El Comandament General de les Forces Armades va explicar que els soldats continuen realitzant una operació defensiva en el sud, l’est i el nord d’Ucraïna. És allí on se centren els esforços de l’Exèrcit rus per a intentar prendre Kíev i enllaçar l’est amb el sud, on es troba l’estratègic port d’Odessa, a fi de crear un corredor terrestre fins a l’annexionada península de Crimea. L’alcalde de Mikolaiv, Vitaly Kim, va assenyalar a Telegram que un míssil de creuer disparat de matinada contra una brigada els soldats que dormien a les casernes es va saldar amb vuit morts, vuit desapareguts i 19 ferits. Ahir també, les tropes russes van atacar el port d’Òlbia, a l’oest de la península de Crimea.

D’altra banda, a Kíiv ja es troben els primers voluntaris de l’anomenada Legió Internacional per fer costat a les forces ucraïneses a repel·lir els atacs russos. Segons el Servei Estatal de Comunicació Especial i Protecció d’Informació d’Ucraïna, voluntaris dels Estats Units, el Regne Unit, Suècia, Lituània, Mèxic i l’Índia s’han sumat a la protecció de Kíiv.