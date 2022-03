El ministre d’Exteriors de la Xina, Wang Yi, va afirmar ahir que la Xina «ja està mediant» en el conflicte d’Ucraïna i que farà esforços per oferir assistència humanitària, que «no pot polititzar-se». «Cal promoure la pau i el diàleg, i la Xina ja ha fet alguns esforços sobre el tema. Quan més divergències, major és la necessitat d’asseure’s a negociar», va afirmar Wang en una roda de premsa en paral·lel a la sessió de l’Assemblea Nacional Popular que se celebra aquesta setmana a Pequín. Fins ara, el país asiàtic ha mantingut una posició ambigua respecte al conflicte -evita usar la paraula «invasió»-, i insisteix tant en «el respecte a la integritat territorial de tots els països» com en l’atenció que s’ha de prestar a les «demandes de seguretat legítimes» de Rússia. «Els rius no es congelen en una nit de fred», va dir Wang en considerar que la «situació» a Ucraïna té «causes ben complexes» i que el primer és «mantenir la calma i la raó».