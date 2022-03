El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es plantejarà assistir a la conferència de presidents autonòmics si es modifiqui l’ordre del dia i s’hi abordi amb «profunditat» la situació de la guerra entre Ucraïna i Rússia i de les persones refugiades. Així ho va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d’ahir posterior al Consell Executiu. De moment, però, Aragonès no preveu anar-hi perquè no consta «cap canvi» al plantejament de la reunió, que tindrà lloc diumenge a La Palma (Illes Canàries). D’altra banda, Plaja va afegir que el Govern celebrarà al Palau de Pedralbes la seva segona jornada de coordinació el dissabte 26 de març.

D’altra banda,la portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, va apel·lar ahir al caràcter de Catalunya com a «regió solidària» per insistir en el desig de l’Executiu que el president català, Pere Aragonès, acudeixi a la Conferència de Presidents del dia 13 a La Palma, on s’abordarà un pla d’atenció a refugiats de la guerra d’Ucraïna.

«Desitjaríem que el president de la Generalitat estigués amb nosaltres», va dir la portaveu i ministra de Política Territorial en ser preguntada, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, per l’anunciada absència de Aragonès en aquesta trobada del Govern amb les comunitats autònomes.