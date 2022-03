Diverses cases han estat destruïdes per bombardejos russos al el centre de la ciutat de Sumi que han deixat almenys 20 morts, entre els quals nens, segons va confirmar el cap de l’administració estatal regional de Sumi, Dimitro Zhivitskii. «Ha estat completament esborrat de la faç de la terra. Aquestes són cases particulars. Lamentablement, hi ha víctimes. Entre ells hi ha nens», va dir, segons van confirmar les agències de notícies ucraïneses Ukrinform i Unian.

Justament ahir, Ucraïna va anunciar l’obertura d’un corredor humanitari per evacuar a la població civil de Sumi, ubicada al nord-est del país, segons que va informar la vice-primera ministra i ministra per a la Reintegració dels Territoris Temporalment Ocupats, Iryna Vereshchuk. En les primeres hores en vigor, fonts del Govern rus van quantificar en prop de 800 les persones que van abandonar la ciutat assetjada cap a Poltava.