La Fiscalia i les acusacions demanen presó permanent revisable per a Mariano V., el processat, presumptament per deixar que la seva parella diabètica entrés en coma i morís, el juny del 2019, i gravar vídeos de la seva agonia mentre ella demanava ajuda.

Les parts van exposar les seves conclusions ahir davant el tribunal popular que jutja a l’Audiència de Barcelona l’acusat, la defensa del qual va reclamar reduir el càstig a una multa per un delicte d’omissió del deure de socors, o bé substituir aquesta pena per un delicte d’homicidi imprudent, amb un càstig d’un any de presó.

Mariano V., el juny del 2019, presumptament va deixar que la seva nòvia patís en estat agònic un atac d’hiperglucèmia al seu pis de Viladecans, i en aquest estat la va gravar 15 minuts en vídeos consecutius i sense proporcionar-li cap ajuda. L’últim vídeo el va gravar cap a les 3.30 hores de la matinada, però la víctima no va morir fins a les 9.00 hores, presumptament abandonada pel processat, sosté la Fiscalia.

El ministeri públic, en les seves conclusions, remarca que els fets que s’imputen a Mariano V. constitueixen un delicte d’assassinat, ja que, apunta, era «molt fàcil» auxiliar la víctima i, no obstant això, va actuar per omissió perquè volia que la seva parella morís: «Podia haver avisat els serveis d’emergència amb una simple trucadada, i no va fer res».

Així mateix, la Fiscalia va defensar que el processat no únicament volia matar la seva parella, sinó que ho va fer amb acarnissament, en infligir-li un dany innecessari al que feia falta per treure-li la vida, precisament per les hores que la víctima va estar amb l’atac d’hiperglucèmia fins que va morir.

Per la seva banda, la defensa va acceptar que «el més pràctic» per a Mariano V. hauria estat trucar a un metge, però va matisar que «la víctima li va demanar que no truqués als serveis d’emergència» i que, a diferència del que sostenen el ministeri públic i les acusacions, l’acusat no tenia la intenció de matar la parella.

Exposades les conclusions i les penes que demana cada part, el jurat popular haurà de dilucidar si, com mantenen Fiscalia i acusacions particulars, el processat va deixar morir la seva nòvia diabètica al seu pis de Viladecans sense auxiliar-la malgrat les seves reiterades peticions d’ajuda