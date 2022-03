Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un agent de la policia catalana acusat d’intentar matar amb una arma blanca la seva dona a Vilassar de Dalt, si bé no es tem per la vida de la víctima, malgrat que està hospitalitzada per ferides greus.

Segons van informar fonts pròximes al cas, els fets van tenir lloc cap a les 13.15 hores del migdia d’ahir, Dia de la Dona, quan suposadament l’home va ferir al coll la seva dona amb un ganivet, per motius que s’investiguen, al domicili de la parella. El mateix agent va trucar als serveis d’emergències i va assegurar que la seva parella s’havia lesionat, si bé finalment la policia va determinar que havia estat el mosso qui havia comès l’agressió. Els Mossos van detenir el sospitós, un agent de la policia catalana adscrit a la unitat antidisturbis (Brimo), per un delicte de temptativa d’homicidi, mentre que la dona va ser atesa pels equips d’emergència i evacuada a un hospital, on no es tem per la seva vida malgrat la gravetat de les ferides, segons les fonts. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va condemnar l’agressió en un missatge al seu compte de Twitter, i va ressaltar que coincideix amb el 8-M, Dia de la Dona: «Tolerància zero amb la violència masclista, sempre i a tot arreu. Ja n’hi ha prou. Tot el suport a la víctima».