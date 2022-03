Estats Units va prohibir ahir les importacions de petroli, gas natural i carbó des de Rússia, com a càstig a la invasió d’Ucraïna, encara que va reconèixer que la mesura suposarà un cost per als seus propis ciutadans per l’augment del preu del combustible. El president dels EUA, Joe Biden, va anunciar el veto en un discurs a la Casa Blanca, abans de viatjar a Texas, el major estat productor de petroli i gas del país.

Per la seva banda, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va tornar a demostrar ahir la seva voluntat de jugar un paper clau en la pressió internacional contra Moscou en anunciar també un veto al petroli rus a partir de final d’any i comprometre’s a ajudar als països europeus més afectats per l’arribada de refugiats ucraïnesos.

Per als Estats Units, aquest pas «significa que el petroli rus no serà acceptat en ports del país i que el poble estatunidenc donarà un altre cop fort a la maquinària de guerra» del president de Rússia, Vladímir Putin, va remarcar Biden, qui va subratllar que té el suport tant del Partit Demòcrata com del Republicà.

En la pràctica, la prohibició, que té efecte immediat, suposa el bloqueig per part dels EUA de qualsevol compra nova de cru i d’uns certs productes petroliers, gas liquat i carbó russos, a més de cancel·lar els lliuraments de contractes existents. Un funcionari d’alt rang del Govern dels EUA va aclarir en una crida amb periodistes que la mesura es materialitza també en la prohibició de noves inversions estatunidenques en el sector energètic rus. Al mateix temps, es veta als estatunidencs participar en inversions estrangeres en la indústria de l’energia de Rússia.

Biden va explicar que els EUA ha decidit adoptar aquest càstig contra Moscou malgrat que molts dels aliats europeus no es troben en una posició d’unir-se a la mesura. «Els Estats Units produeix molt més cru a nivell domèstic que la combinació de tots els països europeus», va recordar el mandatari. «Som exportador net d’energia -va destacar Biden-, per la qual cosa podem prendre un pas que uns altres no poden, però estem treballant de prop amb Europa i els nostres socis per desenvolupar una estratègia més a llarg termini per a reduir la dependència de l’energia russa». Les importacions dels EUA del petroli procedent de Rússia suposen prop del 8% del total, mentre que en el cas europeu és del 27%, segons dades oficials. El citat funcionari va anar més enllà i va apuntar que l’any passat Europa va importar sis vegades més petroli de Rússia que els EUA, amb 4,5 milions de barrils al dia per part europea, enfront de 700.000 diaris per part estatunidenca.

Al Regne Unit, Johnson va exercir d’amfitrió a la Cambra dels Comuns del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que va oferir per videoconferència el primer discurs d’un líder estranger a la cambra principal del Parlament britànic. El Govern britànic reduirà gradualment les importacions de petroli rus fins a aturar-les per complet d’aquí a final d’any, un període de nou mesos que dedicarà a enfortir vies alternatives de proveïment, principalment a través dels Estats Units, Països Baixos i Orient Mitjà.