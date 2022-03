Més de 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 60.000 segons els organitzadors, la majoria dones, van participar ahir en la manifestació del 8-M que va tenir lloc a la tarda sense incidents entre la plaça Universitat i l’Arc de Triomf per reivindicar igualtat i la fi de les violències.

Durant la manifestació, convocada per l’Assemblea 8-M amb el lema «Contra les precarietats, les fronteres i les violències, les feministes som aquí», es van cridar lemes com «Juntes contra les violències» o «Ni cremades, ni violades, ni assassinades» i va concloure amb la lectura d’un manifest a l’Arc de Triomf.

Abans de començar la marxa, les manifestants, moltes vestides de color lila, van corejar lemes com «Visca, visca, visca la lluita feminista» i van cantar la cançó Ay mamá de Rigoberta Mandini, convertida en himne feminista.

En la manifestació hi va participar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la majoria dels seus consellers del Govern, el primer que té una conselleria específica de Feminismes, i que va fer una crida a participar per «eradicar el patriarcat».

Abans de començar la marxa, una de les portaveus de l’assemblea Dolores Pulido va explicar que la manifestació implica «la tornada a la normalitat» després de l’aturada per la pandèmia i després del 2018, quan el moviment va viure el seu millor moment a tot el món. «Seguim amb les reivindicacions per acabar amb tot tipus de violències i discriminacions», va assenyalar Pulido, qui va apuntar que aquest any en la jornada de lluita feminista també hi ha hagut «un esment especial a la pau» per Ucraïna.