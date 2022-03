Compartint dinar al menjador del convent de Santa Clara de Manresa amb les sis persones d’Ucraïna que havia recollit a la frontera amb Romania. Així va finalitzar, ahir, el periple dels darrers dies de sor Lucía Caram. Amb José Luis González, voluntari de la Fundació del Convent de Santa Clara, amb qui es van alternar al volant, van sortir la matinada de divendres passat de Manresa i hi van tornar ahir, a les 2 del migdia. Amb ells, hi anaven dues mares, amb dos fills una i un l’altra, i una altra dona ha arribat sola.

A la porta del convent els esperaven a l’arribada membres de la fundació i les monges que hi conviuen amb sor Lucía, que la van rebre amb aplaudiments i abraçades. La monja i González han fet prop de 6.000 quilòmetres en cinc dies. El viatge d’anada va durar 32 hores fins a Romania, i vuit més fins al punt de recollida. A la tornada, van perdre cinc hores a la frontera amb Hongria i dues a Itàlia, on es van desorientar.

El missatge primordial

«Ha estat l’experiència més dura que he pogut viure», va assegurar Caram a Regió7. Va voler remarcar que enviar material a Ucraïna ara no és el prioritari. «Allà hi ha de tot. Els governs n’han enviat, les associacions i entitats n’han enviat. Hi ha voluntaris per un tub. A cada parada de les fronteres hi ha trenta entitats i moltíssimes coses. El material no és necessari. En tot cas, hi ha entitats que ja demanen el que els fa falta, com Creu Roja i Metges Sense Fronteres. El que necessiten és que els acollim i que donem suport als que els estan portant perquè es preveu una fugida massiva com ja està passant en aquest moment. Necessitem acollir persones i no donar coses. Aquest és el gran missatge en aquest moment», va reblar.

«Crec que hi tornarem»

Va anunciar que «crec que hi tornarem. No la setmana vinent, perquè és un viatge duríssim, però hi tornarem perquè no els podem abandonar, i no és el mateix que hi vagi un avió que anar a la frontera, estar amb la gent, fer contactes». Gràcies a aquests contactes, va afirmar, «hem salvat la vida de molta gent. Hem enviat algú a Itàlia, a França. Això és el més important en aquests moments».

En el seu viatge aquests contactes també han estat bàsics. Caram i González van marxar amb la intenció de portar els pares i germans d’una ciutadana ucraïnesa que viu a Manresa però, a causa dels bombardeigs i de la precària salut dels pares, no van arribar a la frontera. Van ser els contactes que van fer allà els que els van permetre recollir les sis persones amb les quals han tornat. «Ens hem inscrit a la frontera amb entitats que hi ha allà. En una de estan molt ben organitzats i els hem deixat dit quina fundació som, quantes persones podríem acollir, què oferim. Són els que ens han enviat la dona que hem portat, que estava sola».

Després que la furgoneta de la fundació travessés la porta i aparqués a l’interior de la part del convent on hi ha la casa de la infància Francesc d’Assís, van baixar del vehicle Olena Rozhova (37 anys), el seu fill Nikita (12); Irina Antonenko (39 anys ), els seus fills Alexandra (14) i Illia (13) i Alessa (39) anys. Sor Lucía els va anar presentant i les monges els van rebre un per un amb una abraçada. L’Svetlana i el Vladímir, un matrimoni acollit fa anys per la Fundació del Convent de Santa Clara, ella russa, ell ucraïnès, van fer de traductors. Hi havia globus de color lila, el color que identifica el Dia de la Dona, decorant l’entrada.

Dues famílies més en dos pisos

Fins ara, la fundació que dirigeix Caram ha instal·lat una família d’Ucraïna en un pis a Manresa i un altra en un de Sant Salvador de Guardiola. Tal com va explicar aquest diari en l’edició d’ahir, dilluns van començar a entrevistar famílies que vulguin acollir. Un dels nuclis familiars arribat del país en guerra que ja viu en un pis va estar abans al convent, on ara s’han instal·lat els sis ucraïnesos. Els marits d’elles s’han quedat al país en guerra lluitant.

Caram va decidir anar a buscar refugiats arran de les cròniques d’una amiga seva periodista desplaçada al lloc del conflicte. Ahir insistia en la duresa de l’experiència. La duresa de veure ancians fugint amb les pertinences de tota una vida en una maleta i la cara dels joves que entraven a Ucraïna per anar al front. També va criticar molt durament els funcionaris que controlaven la frontera amb Hongria, que els van tenir més de cinc hores fent cua. Va insistir que, com els havien assegurat els seus passatgers de camí a la capital del Bages, els ciutadans ucraïnesos i russos no tenen problemes entre ells, que només hi ha un problema i és Putin.

Durant el viatge, es van comunicar fent la traducció del que es volien dir amb el mòbil. Admetia que, a banda de compartir amb ells fe religiosa, en aquesta ocasió el fet de ser tan mediàtica li va anar a favor perquè la van googlejar i, quan van veure que és tan coneguda, li van agafar confiança de seguida, atès que desconeixien amb qui haurien de viatjar.