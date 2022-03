El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va concretar ahir les seves condicions per assistir a la Conferència de Presidents de diumenge que ve a l’illa de La Palma, requisits que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va qualificar d’«excuses». «Coordinar» entre administracions l’acolliment de refugiats d’Ucraïna, un fons per compensar els efectes econòmics de la guerra i mesures de suport a empresa i famílies en l’àmbit energètic són els requisits per assistir a la cita que Aragonès va plantejar a la sessió de control al president al ple del Parlament.

La cimera havia de celebrar-se a final de febrer, però per l’esclat de la guerra va ser ajornada a última hora per Pedro Sánchez, que l’ha convocat per a aquest diumenge. Si bé Aragonès va declinar acudir a l’anterior convocatòria, en entendre que només servia per fer «una foto» i no hi havia contingut «útil», la possibilitat que s’hi abordi la crisi d’Ucraïna obre una via perquè es replantegi la decisió.

Durant la sessió de control, el president del grup PSC-Units i líder de l’oposició, Salvador Illa, el va emplaçar a acudir a la cita. «Si Catalunya està amb Ucraïna, vostè ha d’asseure’s aquest diumenge a la Conferència de Presidents. Hi anirà? -va preguntar Illa-. Si Catalunya està amb Ucraïna, el seu govern ha de donar suport a la connexió del gasoducte Medgaz», en al·lusió al gasoducte que uneix Algèria i Espanya. En la seva resposta, Aragonès va admetre que la invasió russa és una «circumstància nova i excepcional», per la qual cosa si la Conferència de Presidents és «per treballar i arribar a acords» sobre aquesta qüestió, el president «podrà estar» a la trobada.