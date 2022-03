L’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va demanar ahir un esforç col·lectiu als ciutadans d’Europa per baixar la calefacció a les cases i tallar els llaços econòmics amb Rússia en represàlia per l’ofensiva militar ordenada per Vladimir Putin contra Ucraïna. «Els europeus necessiten que el soroll de les bombes a les 5 del matí en caure sobre Kíev els despertin del seu somni de benestar i els permetin afrontar els desafiaments que el món projecta sobre nosaltres», va assegurar el cap de la diplomàcia comunitària en un debat sobre la situació a Ucraïna al Parlament Europeu. En aquest sentit, va demanar extreure lliçons de la crisi del coronavirus i apostar per esforços col·lectius a nivell europeu en la «croada política» contra Rússia, començant per limitar al màxim la dependència energètica. «Tallin el gas a les seves cases, disminueixin la dependència de qui ataca Ucraïna i comprometem-nos mes en una defensa col·lectiva», va resumir. Borrell va instar a baixar la calefacció a les cases, comparant aquest pas amb l’ús de la màscara durant la pandèmia. «El que hem fet durant el coronavirus cal fer-ho amb Ucraïna. Un compromís col·lectiu davant una tasca històrica. Hem començat tard, però mes val tard que mai», va dir.