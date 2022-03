El repunt del preu de l’electricitat ocasionat per la guerra a Ucraïna està portant la indústria química i siderúrgica establerta a Catalunya a recórrer a ajustos en els seus processos de producció per mitigar l’impacte econòmic, evitant, per exemple, les franges horàries més cares. És el cas de la química Ercros, que realitza «ajustos temporals de producció» per poder adaptar l’activitat als preus de l’energia, segons confirma la companyia, que assegura que és una mesura que està prenent aquests dies tot el sector químic.

També la siderúrgica Celsa, que té a Castellbisbal la seva major planta de fosa a Espanya, ha engegat una estratègia conservadora que consisteix a aprofitar les franges horàries més cares per parar el forn i fer manteniment. A lla resta de l’estat, empreses com Acerinox ja han plantejat un ERTO a tota la plantilla (1.800 empleats) de la seva planta de Cadis.