La directora de la Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de Barcelona (UTCCB-UAB), Ingeborg Porcar, ha recomanat una gestió proactiva amb els nens per ajudar-los a entendre el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, davant la multitud d’imatges i notícies que els arriben per la sobreinformació que genera l’esdeveniment.

Des de l’inici del conflicte bèl·lic «tots els mitjans estan emetent informacions sobre el que estan passant» de les quals els adults «n’estem pendents» i «hem de tenir en compte que els nens, a partir dels 3 anys, per molt que vigilem, també estan en contacte amb aquests missatges i informacions», ha contextualitzat Ingeborg Porcar, en una entrevista amb Efe.

Amb la diferència, segons la directora de la UTCCB, que els nens «estan indefensos» davant d’aquestes informacions perquè «encara no tenen els recursos cognitius per entendre què està passant i on està passant».

Després de ser conscients de l’exposició dels nens a la sobreinformació, Ingeborg Porcar ha recomanat als adults «recollir el relat del que saben els menors per veure com els afecta». Amb aquesta informació, l’experta ha recomanat explicar als nens que es tracta d’un conflicte llunyà i mostrar la distància d’una manera senzilla. Com a exemple, ha citat que «podem dir-los que Ucraïna és a 3 dies amb cotxe sense parar» i així el nen «podrà entendre que el que ha sentit no està passant aquí al costat».

Sobre els fets, la directora ha recomanat «explicar als menors que Rússia és un país que ha decidit governar Ucraïna, que és un altre país que no està d’acord amb això, com tampoc ho estan la resta de països europeus», per la qual cosa «hi ha un conflicte» que Rússia «ha decidit resoldre amb armes, tropes i bombes». En aquest punt, l’experta ha subratllat «la necessitat de mostrar que de conflictes n’hi ha molts», però que «no s’han de resoldre d’una forma bèl·lica, amb armes», perquè els nens «puguin entendre que els conflictes formen part de la quotidianitat», encara que «són moltes les formes de solucionar-los».

En aquest sentit, «seria interessant, en nens per sobre dels 9 anys, reflexionar sobre la violència i el dolor que provoca» amb la finalitat de «fer-los veure que no volem aquest model». Cada família, en aquest punt, «pot oferir la seva visió de com resoldre els conflictes de forma no violenta i el que implica fer el contrari», ha afegit la directora.