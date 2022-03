Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 1.077 persones ingressades per covid als hospitals, 55 menys que abans-d’ahir, de les quals 163, nou més que la vigília, estan greus a les UCI, 115 d’intubades i 13 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el 2 de desembre.

La velocitat de propagació del virus (Rt) segueix repuntant i ahir va arribar a l’1, quatre centèsimes més que dimarts, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 100 persones, cosa que indica que l’epidèmia ja no minva i tendeix a créixer.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va assolir el 16 de gener el màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, i que baixava des de llavors, va pujar per tercer dia consecutiu i es va situar en 649 punts, 20 més que dimarts, un risc altíssim, ja que el llindar de «risc alt» és de 100 punts.

Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per covid 26.700 persones, set de comunicades les 24 hores anteriors, mentre que els 7 dies anteriors van morir 64 persones, una mitjana de 9 al dia, lluny del pic màxim d’aquesta sisena onada, 59 morts en un dia, el 31 de gener.

L’augment dels contagis encara no està suposant un augment de les visites als ambulatoris, que ahir van atendre 10.961 pacients de covid, gairebé la meitat que fa una setmana. Els casos diaris de positius en els tests d’antígens a persones amb símptomes es van situar abans-d’ahir en 1.604, xifra encara provisional perquè falta notificar resultats. El total de casos confirmats de covid per tot tipus de proves puja a 2.441.602, dels quals 4.672 van ser notificats les 24 hores anteriors, mentre que en els 7 dies anteriors han estat 25.030 els diagnòstics confirmats per PCR o test d’antígens, amb una mitjana de 3.575 casos diaris, una xifra que tendeix a créixer.

La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 319 casos, un més que la vigília, i la incidència a 14 dies (IA14) és de 672, quinze menys que dimarts. La positivitat -el percentatge de resultats positius en proves PCR i test d’antígens- torna a pujar i es va situar en l’11,07 %, tres centèsimes més que dimarts, més del doble del 5 % que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

Per comarques, la que tenia ahir més risc de rebrot eren el Solsonès, amb una explosió de contagis i un risc de 6.170 punts, gairebé 2.000 punts més que dimarts. Per municipis, els que pitjor EPG van registrar ahir eren Sitges (2.516), Vilanova i la Geltrú (2.513), Canet de Mar (1.313) i Tarragona (1.145).

Que els augments més forts de contagis s’hagin produït en localitats com Solsona, Sitges i Vilanova i la Geltrú, amb Rt superiors a 2, fa pensar als epidemiòlegs que la causa podrien ser els multitudinaris carnestoltes de fa una setmana.

El BIOCOMSC diu que la puja de casos es concentra en els pobles amb carnaval

El BIOCOMSC de la UPC ha constatat que la baixada de contagis per covid-19 es va aturar per Carnestoltes. Tot i això, no veu una pujada general de casos. Sí que observa que els augments es van donar en zones amb més activitat i interaccions per les festes, com Solsona, Sitges o Vilanova. El ritme de baixada de les hospitalitzacions també segueix un ritme més lent i es consoliden menys de 100 defuncions setmanals, com a conseqüència de les reduccions d’ingressos de les setmanes prèvies. El BIOCOMSC apunta a dos escenaris: que la immunització sigui molt alta i un cop passi l’activitat del Carnaval els casos tornin a baixar de forma important o que no ho sigui tant i es mantingui un nivell de circulació elevat.

El primer escenari seria el de després de les Decennals de Valls. En el segon, el grup de la UPC apunta que bé perquè el nivell d’immunització no és tan elevat o perquè es mantingui una activitat en interiors forta mentre durin les baixes temperatures, es mantindria l’alt nivell de circulació d’òmicron. En aquest darrer cas, l’evolució seria lenta, i s’estancaria a nivells propers a l’actual i «faria difícil» que els ingressats baixin de 500. Ara per ara, els casos globals als CAP s’han estancat els darrers dies per sobre de les 10.000 visites en laborable, la detecció de casos en uns 25.000 a la setmana i la positivització en un 10%.

El BIOCOMSC va dir que la setmana vinent es podrà analitzar millor quin és el nivell de circulació i quina podria ser la situació en les properes setmanes.